Boya BY-V2 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с Li
Boya
Артикул: MTG-1631

Boya BY-V2 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с Li. 

Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. Двухканальный беспроводной микрофон BY-V2 с выходом Lightning, сертифицированным MFi, также разработан специально для устройств Apple iOS и включает в себя 2 передатчика и 1 приемник. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.

Описание

Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.

На боковой стороне ресивера серии BY-V предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.

Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.

Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.

Характеристики:

  • Тип передачи 2,4 ГГц
  • Рисунок тополя Всенаправленная
  • Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
  • Соотношение сигнал/шум 80 дБ
  • Чувствительность — 42 дБ
  • Рабочий диапазон 50 м (без препятствий)
  • Выходная радиочастотная мощность 6 дБм
  • Порт для зарядки USB-C
  • Емкость аккумулятора передатчика 95 мАч
  • Время зарядки передатчика Прибл. 2 часа
  • Время автономной работы передатчика Прибл. 9 часов
  • Вес BY-V1-TX/ BY-V2-TX: 9,5g
          BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 6g
          BY-v10-RX /BY-V20-RX: 6g
  • Размеры  BY-V1-TX / BY-V2-TX: 52,22 × 25,23 × 19,75 мм
                  BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 43,92 × 23,5 × 9,3 мм
                  BY-V10-RX/ BY-20-RX: 43,92 × 24,7 × 9,3 мм

Комплектация

  • Передатчик BY-V2-TX ×2
  • Приемник BY-V2-RX ×1
  • Кабель для зарядки USB-C × 2
  • Ветровое стекло из пенопласта ×2

