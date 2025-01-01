Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-V2 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с Li.
Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. Двухканальный беспроводной микрофон BY-V2 с выходом Lightning, сертифицированным MFi, также разработан специально для устройств Apple iOS и включает в себя 2 передатчика и 1 приемник. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.
Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.
На боковой стороне ресивера серии BY-V предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.
Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.
Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Мини штатив Phottix (99913) MT-one.
Компактный штатив для смартфона - держатель и портативный штатив 2 в 1. Подходит для устройств размером от 2,2 до 3,5 дюймов. Цвет - черный. Вес - 150 грамм.
Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе.
Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K2 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из двух передатчиков, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
SYNCO G1(A2) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (2 передатчика)
Цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц. Два режима - моно и стерео. Аудиомониторинг. Регулировка усиления сигнала. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 180 Гц. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии до 70 метров по прямой видимости. 128-битное шифрование аудиосигнала. В комплекте две пары передатчик-микрофон.
Wansen
Работай с цветом без бликов