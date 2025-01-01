GreenBean GB-PVM10S микрофон-пушка

Описание

Суперкардиоидная диаграмма направленности гарантирует, что аудиозапись сфокусируется на объекте, находящемся впереди камеры, а посторонние окружающие звуки минимизируются.

Антивибрационная система подвеса обеспечивает изоляцию от внешних физических факторов, которые могут вызвать нежелательные гул и вибрацию в микрофоне. Отключаемый высокочастотный фильтр, отсекающий частоты ниже 80 Гц, предотвратит запись низкочастотного шума (шум улицы, гул автомобилей и т. д. )

GreenBean GB-PVM10S крепится к стандартному креплению типа башмак, или на любое устройство с посадочной резьбой 1/4 дюйма.

Данный микрофон может работать, как от батареи, так и от фантомного питания (использование фантомного питания возможно только, если аппаратура, к которой вы подключаете микрофон, поддерживает такую функцию, и эта функция включена). Подключается с помощью разъема XLR.

Характеристики: