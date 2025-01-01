images
GreenBean GB-PVM10S микрофон-пушка

GreenBean GB-PVM10S микрофон-пушка

GreenBean
Артикул: NVF-2152

GreenBean GB-PVM10S – профессиональный конденсаторный остронаправленный микрофон-пушка для использования с видеокамерами, DSLR и портативными диктофонами в качестве источника качественного и чистого звука. Чувствительность -33 дБ ±2 дБ (при 1 кГц),  длина 380 мм. Оснащен антивибрационной системой подвеса. Вес аксессуара 146 г.

Описание

Суперкардиоидная диаграмма направленности гарантирует, что аудиозапись сфокусируется на объекте, находящемся впереди камеры, а посторонние окружающие звуки минимизируются.

Антивибрационная система подвеса обеспечивает изоляцию от внешних физических факторов, которые могут вызвать нежелательные гул и вибрацию в микрофоне. Отключаемый высокочастотный фильтр, отсекающий частоты ниже 80 Гц, предотвратит запись низкочастотного шума (шум улицы, гул автомобилей и т. д.)

GreenBean GB-PVM10S крепится к стандартному креплению типа башмак, или на любое устройство с посадочной резьбой 1/4 дюйма.

Данный микрофон может работать, как от батареи, так и от фантомного питания (использование фантомного питания возможно только, если аппаратура, к которой вы подключаете микрофон, поддерживает такую функцию, и эта функция включена). Подключается с помощью разъема XLR.

Характеристики:

  • частотный диапазон, Гц – 30–20 000
  • чувствительность – -33 дБ ±2 дБ (при 1 кГц)
  • отношение сигнал-шум, дБ – не менее 280
  • низкий уровень шумов
  • выходное полное сопротивление, Ом – не менее 280 (при фантомном питании), не менее 380 при питании от батареи
  • питание – 1,5В АА или 48В фантомное
  • разъем – XLR (трехконтактный)
  • фильтр – отключаемый фильтр высоких частот (80 Гц)
  • прочная, удобная, легкая конструкция из алюминиевых сплавов
  • длина, мм – 380
  • вес, г – 146

Комплектация

  • Микрофон-пушка GB-PVM10S.
  • Антивибрационный держатель.
  • Ветрозащитный экран.
  • Кабель XLR.

