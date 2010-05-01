images
Olympus ME-52W микрофон
Olympus
Артикул: NVF-6515

Olympus ME-52W – галстучный микрофон с низким уровнем шума. Обеспечивает чистую запись, подключается напрямую ко входу микрофона и оснащен специальным механизмом для регулировки положения.

Характеристики:

  • направленность – разнонаправленный
  • частотный диапазон, Гц – 100–15.000
  • сопротивление, kω – 2.2
  • тип микрофона – конденсаторный
  • стерео/моно – моно
  • чувствительность микрофона – -40 дБ/кГц (режим диктовки)
  • напряжение питания, В – 1.5-10
  • элементы питания – питание от диктофона

 

