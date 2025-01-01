Книга «Правила натюрморта, или Молчание вещей», автор Александр Носовский

Арт. MTG-1955

Gustavson Mini-BOSSE настольный торшер. Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: высота с абажуром 53 см. Абажур: 25х17 см.

