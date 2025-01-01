images
images
-5 %
Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки
Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки

Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки

Fotokvant
Артикул: DOP-999

Фирменный силиконовый браслет длиной 202 мм шириной 12 мм для ношения на запястье. Может использоваться как держатель отражателя "визитки" на накамерной вспышке.

Описание

Гипоаллергенный прочный дизайнерский браслет по которому фотографы узнают друг друга, является незаменимым аксессуаром для фотографа. Его можно использовать и как крепление и как украшение. Варианты использования:

  • крепление ключей в том числе, когда купаешься
  • крепление визитки на вспышку
  • крепление отражателя на вспышку
  • распознавание своих братьев-фотографов для общения и поддержки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера