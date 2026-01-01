Fujimi CLN 500 пневмоочиститель для труднодоступных мест

Временно нет в наличии

Fujimi CLN 500 – представляет собой баллончик со сжатым воздухом, предназначенный для очистки труднодоступных мест в электронных компонентах, офисной техники, оптических поверхностях и пр.

