Fujimi CLN 500 пневмоочиститель для труднодоступных мест

Fujimi
Артикул: NVF-1078

Fujimi CLN 500 – представляет собой баллончик со сжатым воздухом, предназначенный для очистки труднодоступных мест в электронных компонентах, офисной техники, оптических поверхностях и пр.

