Carson CS-50 устройство для чистки смартфонов и планшетов с кольцом для крепления 37x18 мм

Арт. DAN-2826

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.