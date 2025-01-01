images
Carson CS-50 устройство для чистки смартфонов и планшетов с кольцом для крепления 37x18 мм

Carson CS-50 устройство для чистки смартфонов и планшетов с кольцом для крепления 37x18 мм

Carson
Артикул: NVF-5441

Carson CS-50 C6® Screen Cleaner – средство для очистки экранов от компании Carson Optical. Оно включает в себя сухие нано частицы Dry Nano-Particle, которые с легкостью удаляют любое загрязнение и отпечатки пальцев.

Описание

Мягкую подушечку можно использовать для очистки всех типов экранов смартфонов и планшетов. Она задвигается в корпус, который служит для ее защиты и пополнения чистящим веществом. На корпусе имеется кольцо, позволяющее прикрепить чистящую подушечку на брелок или карабин. Средство Screen Cleaner поставляется в упаковке из 2 штук.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Арт. DAN-2826
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

730 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Арт. DAN-4680
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

-5 %230 ₽
210 ₽
В корзину

Видео

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Вилли Рони
Вилли Рони
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера