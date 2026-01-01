images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
AVMATRIX BDM215-Q видеомонитор с квадратором
AVMATRIX
Артикул: OLE-4687

Мультиэкранный монитор для мобильных телефонов Android, зеркальных фотокамер (DSLR), видеокамер и работы в сфере видеопроизводства. 21.5 дюйма, Входы: 3G-SDI, HDMI, USB-C. Выходы: 3G, PGM HDMI, PGM SDI. Широкоформатный экран с разрешением 1920 x 1080, соотношение сторон 16:9, 500кд/м2, контрастность 1500:1, угол обзора 170°/170°. Одновременно поддерживает 4 независимых входных сигнала.

Описание

Особенности:

  • Поддерживает до 4-х видеосигналов одновременно
  • Совместим с мобильными телефонами Android, камерами DSLR и видеокамерами
  • Оптимален для вертикального видеоформата
  • Режимы экранов: портретный, ландшафтный, картинка-в-картинке (PbP)
  • Экран поворачивается на 90° для комфортного просмотра
  • Возможность переключения камер между предварительным просмотром (PVW) и основным выходом (PGM)
  • Крепление стандарта VESA 75/100 мм для установки на штативы и батарейные площадки
  • Выбор аккумуляторов V-Lock и Anton Bauer

Характеристики:

  • Видеовходы: 2 входа 3G-SDI, 2 входа HDMI, 1 интерфейс USB-C (совместимый с протоколом Power Delivery)
  • Видеовыходы: 2 выхода 3G-SDI, один выходной канал PGM-HDMI, один PGM-SDI
  • Диагональ монитора 21,5"
  • Контрастность 1500:1
  • Яркость 500 кд/м2
  • Разрешение экрана 1920×1080
  • Соотношение сторон 16:9
  • Угол обзора 170°(H)/170°(V)
  • Поддерживаемые форматы: SDI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 50/59.94/60, 720p 50/59.94/60..; HDMI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 50/59.94/60, 720p 50/59.94/60..; USB-C 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 50/59.94/60...; PGM 1080p 24/25/30/50/60
  • Вход/выход аудио (48 кГц РСМ Audio): SDI 2ch 48kHz 24-bit; HDMI 8ch 24-bit; разъем наушников 3,5 мм, встроенный динамик - 1
  • Потребляемая мощность ≤33 Вт (15 В)
  • Напряжение питания DC 12-24 В
  • Совместимые батареи Крепление V-Lock или Anton Bauer (Опция)
  • Входное напряжение (батарея) 14,8 В номинальное
  • Размер 508мм × 321мм × 47мм
  • Вес 5,39 кг

Комплектация

Стандарт:

  • 15V DC адаптер питания
  • Базовая опора
  • Кабель USB-C
  • Мануал пользователя

Опционально:

  • Аккумуляторная площадка + D-Tap Кабель
  • Защитный кейс + Солнечный козырек
  • Рековое крепление (для защитного кейса)
  • Поворотная опора

