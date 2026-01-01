AVMATRIX BDM215-E видеомонитор стример-рекордер
Артикул: OLE-4688

Монитор для потокового вещания и записи в реальном времени. 21.5 дюйма, HDMI 2.0 и 3G-SDI интерфейс. Экран с разрешением 1920 x 1080, соотношение сторон 16:9, 1000 нит, контрастность 1000:1, угол обзора 178°/178°. Монитор поддерживает различные интерфейсы, включая 3G SDI и HDMI 2.0, что позволяет осуществлять мониторинг потоковой передачи в реальном времени. Благодаря функции записи, он способен сохранять текущий видеосигнал HDMI или SDI на SD-карту в формате до 1080p.

Описание

Характеристики:

  • Диагональ монитора 21,5"
  • Контрастность 1500:1
  • Яркость 1000 кд/м2
  • Разрешение экрана 1920×1080
  • Соотношение сторон 16:9
  • Угол обзора 178°(H)/178°(V)
  • Поддерживаемые форматы логов SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog или User
  • HDR ST2084 300/1000/10000/HLG
  • Поддержка LUT - 3D LUT (формат .cube)
  • Калибровка по Rec.709 с дополнительным калибровочным блоком
  • Видеовходы: 1х3G-SDI, 1хHDMI 2.0
  • Видеовыходы: 1х3G-SDI, 1хHDMI 2.0, 1×1000M, PoE oпционально
  • Поддерживаемые форматы: SDI 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60; HDMI 12160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60; IP Push/Pull Streaming: YCbCr 4:2:2 video code (до 32Mbps@1080p60)
  • Запись: разрешение видео 1920×1080 / 1280×720 / 720×480
  • Частота кадров 60 / 50 / 30 / 25 / 24
  • Кодек H.264
  • Сэмплирование аудио 44.1kHz / 48kHz
  • Носитель SD карта, до 512 ГБ
  • Сплит записи 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 минут
  • Вход/выход аудио (48 кГц РСМ Audio): SDI 2 канала 48 кГц 24-бит; HDMI 8 каналов 24 бита; разъем наушников 3,5 мм, встроенный динамик - 1
  • Потребляемая мощность ≤53 Вт (15 В)/ Опция PoE PD, IEEE802.3 bt протокол)
  • Входное напряжение 9-24 В
  • Совместимые батареи Крепление V-Lock или Anton Bauer (Опция)
  • Входное напряжение (батарея) 14,8 В номинальное
  • Размер 508мм × 321мм × 47мм
  • Вес 4,75 кг

Комплектация

СТАНДАРТ:

  • Сетевой адаптер 15 В 4 А DC
  • Основное крепление (опоры)
  • Мануал пользователя

ОПЦИОНАЛЬНО:

  • Адаптер аккумулятора V-Lock или Anton Bauer + кабель D-Tap
  • Транспортный кейс и солнцезащитный козырек
  • Крепление в стойку для транспортного кейса

