Fujimi FJLED-5005 светодиодный накамерный осветитель

Fujimi
Артикул: NVF-1501

Fujimi FJLED-5005 – легкая и компактная подсветка для создания равномерного освещения объектов видео- или фотосъемки. Обеспечивает световой поток до 600 Люкс/м при цветовой температуре 6500 К.

Изготовлено из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Описание

Характеристики:

  • питание, В – 7,4
  • мощность, Вт – 12
  • размеры (ДхВхШ), мм – 64х100х126
  • вес, г – 135

Комплектация

  • Осветитель Fujimi FJLED-5005.
  • Аккумулятор.
  • Зарядное устройство.
  • Инструкция.

