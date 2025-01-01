images
Falcon Eyes LedPRO 126 накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes
Артикул: NVF-7117

Falcon Eyes LedPRO 126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами. Питание от 6 батарей АА, сетевого адаптера или аккумулятора NP-F (батареи, адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно).

Описание

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Корпус имеет двухколенный кронштейн, который позволяет выдвигать осветитель вперед и регулировать его наклон.

Осветитель комплектуется конверсионным фильтром, понижающим цветовую температуру с 5500К до 3200К, и белым рассеивающим фильтром (диффузором).

Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 126
  • цветовая температура – 5500 К
  • регулировка мощности – плавная от 10 до 100%
  • шторки в комплекте – нет
  • источник питания (в комплект не входит) – 6хАА или аккумулятор NP-F, от сети с помощью сетевого адаптера для LED-126
  • потребляемая мощность, Вт – 7,5 
  • размеры осветителя, мм – 142x165x47
  • вес без батарей, г – 238

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LedPRO 126.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Конверсионный фильтр 3200К.
  • Руководство по эксплуатации.

    

Оповестить при поступлении товара?

