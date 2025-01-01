Falcon Eyes LedPRO 126 накамерный светодиодный осветитель

Описание

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Корпус имеет двухколенный кронштейн, который позволяет выдвигать осветитель вперед и регулировать его наклон.

Осветитель комплектуется конверсионным фильтром, понижающим цветовую температуру с 5500К до 3200К, и белым рассеивающим фильтром (диффузором).

Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.

Характеристики: