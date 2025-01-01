Falcon Eyes LedPRO 126 накамерный светодиодный осветитель

Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.
Falcon Eyes LedPRO 126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами. Питание от 6 батарей АА, сетевого адаптера или аккумулятора NP-F (батареи, адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно).
Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Корпус имеет двухколенный кронштейн, который позволяет выдвигать осветитель вперед и регулировать его наклон.
Осветитель комплектуется конверсионным фильтром, понижающим цветовую температуру с 5500К до 3200К, и белым рассеивающим фильтром (диффузором).
Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.
Характеристики:
