GreenBean Mechanic 08 PORTA кран

Описание

Прочная и жесткая конструкция, используется алюминиевый профиль прямоугольного сечения. Прямоугольное сечение стрелы обеспечивает наибольшую прочность конструкции на изгиб и отсутствие вибраций во время работы с тяжелыми камерами, при этом кран имеет сравнительно небольшой вес для своих параметров. Телескопическая направляющая базы с грузом-противовесом обеспечивает быструю балансировку системы.

Крепежная база крана представляет собой поворотный механизм с подшипниками качения, это позволяет устанавливать кран на любые штативы с резьбой 3/8" и производить панорамирование на 360 град., без необходимости покупки дополнительных штативных голов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы. Камера устанавливается на площадку крана с помощью стандартных резьбовых соединений 1/4" или 3/8".