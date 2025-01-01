GreenBean Mechanic 08 PORTA кран

images
Артикул: NVF-2705

GreenBean Mechanic 08 PORTA – портативный телескопический кран. Используется с DSLR и видеокамерами весом до 5 кг. Установка производится на любую опору (штатив, автоспайдер и т.д., опора приобретается отдельно) с резьбовым креплением 3/8". Конструкция отличается быстротой сборки и установки. Длина в сложенном состоянии – 1 м. Максимальный вынос стрелы 1,6 м. 

Описание

Прочная и жесткая конструкция, используется алюминиевый профиль прямоугольного сечения. Прямоугольное сечение стрелы обеспечивает наибольшую прочность конструкции на изгиб и отсутствие вибраций во время работы с тяжелыми камерами, при этом кран имеет сравнительно небольшой вес для своих параметров. Телескопическая направляющая базы с грузом-противовесом обеспечивает быструю балансировку системы.

Крепежная база крана представляет собой поворотный механизм с подшипниками качения, это позволяет устанавливать кран на любые штативы с резьбой 3/8" и производить панорамирование на 360 град., без необходимости покупки дополнительных штативных голов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы. Камера устанавливается на площадку крана с помощью стандартных резьбовых соединений 1/4" или 3/8".

 

Видео

Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
