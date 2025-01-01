GreenBean STAB 650 стабилизатор для камер до 5 кг

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
GreenBean STAB 650 – стабилизатор для цифровых зеркальных фото и видеокамер.
Максимальная длина стедикама - 124 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Может быть использован для съемки в реверсивном положении. Модель имеет тонкую настройку баланса, когда регулировка платформы с камерой происходит по двум осям. Нижняя база оснащена раздвижными грузами.
Система ручной стабилизации надежна в применении настолько, что даже при быстром перемещении оператора вверх-вниз по лестнице позволяет сохранять ровное и гладкое изображение в кадре.
Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеооператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади.
Характеристики быстросъемной площадки
Комплектуется двумя винтами 1/4" и 3/8".
Характеристики телескопической штанги
Трехсекционная телескопическая штанга стабилизатора STAB 650 на цанговым зажимах обеспечивает длину всей конструкции от 53 см до 124 см, что позволяет точнее настроить баланс и использовать данный стедикам в качестве монопода. Секции фиксируются цанговыми зажимами.
Характеристики трехосевого карданного шарнира
Специальный карданный механизм обеспечивает согласованное движение стабилизатора по трем осям. Регулировка положения шарнира на штанге позволяет настроить вертикальный баланс системы, шарнир легко и быстро фиксируется цанговым зажимом, для этого не требуется использовать инструменты. Данная конструкция также позволит настроить стабилизатор для съемки с нижней точки.
В комплекте со стабилизатором в качестве грузов поставляются 12 стальных пластин, которые используются для настройки динамического равновесия системы. Положение грузов регулируется, для этого на раме предусмотрены пазы. Также на раме нижней базы находятся 4 отверстия с резьбой диаметром 1/4", которые предназначены для установки вспомогательного оборудования (монитора, аккумулятора и т.д.). При закреплении нижней базы на телескопической штанге обеспечивается ее точная соосность с платформой для камеры. Снизу под базой расположены 4 стальных ножки-шипа с вывинчивающимися резиновыми наконечниками.
Для удобного хранения и транспортировки стабилизатор упакован в прочную сумку с поролоновыми вставками в стенках для безопасной транспортировки стабилизатора. Внутри сумки находятся карманы на молниях. Сумка оснащена широким наплечным ремнем и крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке.
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Manfrotto 1051BAC – четырехсекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 4 кг. Верхняя секция стойки оснащена 16 мм адаптером с резьбой 3/8" и переходником на резьбу 1/4".
Manfrotto 420CSU – алюминиевая стойка-журавль для крепления осветительного оборудования. Модель оснащена мешком-противовесом. Основание стойки и нижняя секция центральной колонны изготовлены из стали. Максимальная высота, см – 392; минимальная, см – 130; длина в сложенном состоянии, см – 113, грузоподъемность – до 12 кг. Вынос стрелы журавля, см – 19–191; нагрузка – 5 кг. Вес стойки, кг – 5,6.
Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. Шаровая голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.
Avenger G100-2 - мешок для груза.
Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.
