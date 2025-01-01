images
GreenBean STAB 650 стабилизатор для камер до 5 кг
GreenBean
Артикул: NVF-7165

GreenBean STAB 650 – стабилизатор для цифровых зеркальных фото и видеокамер.

Максимальная длина стедикама - 124 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Может быть использован для съемки в реверсивном положении. Модель имеет тонкую настройку баланса, когда регулировка платформы с камерой происходит по двум осям. Нижняя база оснащена раздвижными грузами.

Описание

Система ручной стабилизации надежна в применении настолько, что даже при быстром перемещении оператора вверх-вниз по лестнице позволяет сохранять ровное и гладкое изображение в кадре.

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеооператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади.

Характеристики быстросъемной площадки

  • оснащена предохранителем
  • длина площадки, мм - 140
  • длина хода винта, мм - 70

Комплектуется двумя винтами 1/4" и 3/8".

Характеристики телескопической штанги

Трехсекционная телескопическая штанга стабилизатора STAB 650 на цанговым зажимах обеспечивает длину всей конструкции от 53 см до 124 см, что позволяет точнее настроить баланс и использовать данный стедикам в качестве монопода. Секции фиксируются цанговыми зажимами.

Характеристики трехосевого карданного шарнира

Специальный карданный механизм обеспечивает согласованное движение стабилизатора по трем осям. Регулировка положения шарнира на штанге позволяет настроить вертикальный баланс системы, шарнир легко и быстро фиксируется цанговым зажимом, для этого не требуется использовать инструменты. Данная конструкция также позволит настроить стабилизатор для съемки с нижней точки.

В комплекте со стабилизатором в качестве грузов поставляются 12 стальных пластин, которые используются для настройки динамического равновесия системы. Положение грузов регулируется, для этого на раме предусмотрены пазы. Также на раме нижней базы находятся 4 отверстия с резьбой диаметром 1/4", которые предназначены для установки вспомогательного оборудования (монитора, аккумулятора и т.д.). При закреплении нижней базы на телескопической штанге обеспечивается ее точная соосность с платформой для камеры. Снизу под базой расположены 4 стальных ножки-шипа с вывинчивающимися резиновыми наконечниками.

Для удобного хранения и транспортировки стабилизатор упакован в прочную сумку с поролоновыми вставками в стенках для безопасной транспортировки стабилизатора. Внутри сумки находятся карманы на молниях. Сумка оснащена широким наплечным ремнем и крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке.

