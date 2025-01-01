GreenBean STAB 230 стедикам для камер весом до 2 кг

Описание

Стедикам GreenBean STAB 230 рекомендуется для использования с фото- и видеокамерами весом до 2 кг. Предназначен для плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, подъема по лестнице и т. д. Позволяет производить съемку с верхней и средней точки.

Складная конструкция и малый вес STAB 230 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Характеристики: