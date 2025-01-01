images
GreenBean STAB 230 стедикам для камер весом до 2 кг

Артикул: NVF-1656

GreenBean STAB 230 – среднеразмерный складной стедикам для работы с беззеркальными DSLR и видеокамерами (Sony Nex, Canon EOS M и т.п.).

 

Описание

Стедикам GreenBean STAB 230 рекомендуется для использования с фото- и видеокамерами весом до 2 кг. Предназначен для плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, подъема по лестнице и т. д. Позволяет производить съемку с верхней и средней точки.

Складная конструкция и малый вес STAB 230 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Характеристики:

  • вес камеры, кг – до 2,26
  • регулируемое положение быстросъемной площадки (металл) для точной балансировки камеры (11 регулировочных винтов)
  • удобная рукоятка с отверстием под стойку или штатив
  • крестообразный шарнир обеспечивает точное положение камеры в горизонте при съемке
  • спиртовой уровень
  • 2 дополнительных груза 
  • алюминиевый корпус, обрезиненная рукоятка, полированные хромированные противовесы
  • размеры, см – 20,3x24,1x3
  • длина дуги (вместе с противовесами), см – 55
  • размер быстросъемной площадки, мм – 65х100
  • размер основания для площадки, мм – 85х115
  • крепление под камеру 1/4" – 2 шт.
  • вес противовесов, г – 515
  • вес без противовесов, г – 705
  • вес с противовесами, кг – 1,22

