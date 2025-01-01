GreenBean STAB 230 стедикам для камер весом до 2 кг

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.
Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.
GreenBean STAB 230 – среднеразмерный складной стедикам для работы с беззеркальными DSLR и видеокамерами (Sony Nex, Canon EOS M и т.п.).
Стедикам GreenBean STAB 230 рекомендуется для использования с фото- и видеокамерами весом до 2 кг. Предназначен для плавной съемки при работе с камерой на весу. Используется при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, подъема по лестнице
Складная конструкция и малый вес STAB 230 обеспечивают комфортную работу оператора и не вызывают усталости при продолжительной съемке. Во время работы можно касаться камеры, это не отразится на результатах съемки праздника или свадьбы. Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью
