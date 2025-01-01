GreenBean GB-SL 75 слайдер

Наличие прецизионных (безлюфтовых) подшипников обеспечивает плавное перемещение, а при толщине рельсовых направляющих слайдера 18 мм возможно использование тяжелого оборудования.
Ролики каретки снабжены эксцентриками, с помощью которых выбирается зазор между ними и направляющими слайдера и обеспечивается необходимое усилие для перемещения каретки.
Регулируемые по высоте ножки (до 45 мм) с шарообразными наконечниками позволяют установить слайдер на неровных поверхностях и делать проезды под небольшим углом.
Для установки на штатив имеется 4 пары отверстий (на 1/4 дюйма и 3/8 дюйма). При панорамировании под углом рекомендуется фиксация на двух штативах (отверстия предусмотрены).
Для хранения и переноски предусмотрен плотный чехол с наплечным ремнем.
Технические характеристики:
- материал – анодированный алюминий
- общая длина, мм – 775
- рабочая длина, мм – 600
- максимальная высота, мм – 140
- ширина направляющей, мм – 80
- расстояние между направляющими роликов, мм – 50
- крепеж для камеры – 1/4 дюйма (сменный 3/8 дюйма)
- стальная каретка, мм – 120х80х12
- вес, кг – 2,45