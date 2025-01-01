Fujimi CAR-M1 мини-тележка для DSLR

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.
Fujimi CAR-M1 – настольная, напольная мини-тележка для видеосъемки. Обеспечивает плавную съемку с ровных поверхностей, создавая эффект приближения или удаления от объекта, плавного движения вокруг или вдоль него.
GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
