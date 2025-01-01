Fujimi CAR-M1 мини-тележка для DSLR

Арт. OLE-0562

GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.