images
Fujimi CAR-M1 мини-тележка для DSLR

Fujimi CAR-M1 мини-тележка для DSLR

Fujimi
Артикул: NVF-781

Fujimi CAR-M1 – настольная, напольная мини-тележка для видеосъемки. Обеспечивает плавную съемку с ровных поверхностей, создавая эффект приближения или удаления от объекта, плавного движения вокруг или вдоль него.

Описание

Характеристики:

  • длина – 17 см (20 см с выступом колес)                 
  • ширина – 6 см                                        
  • ширина между осями – 13,5 см        
  • ширина между колесами – 9 см      
  • размер колес – 6 см (диаметр) х 1,7 см    
  • высота от земли до платформы – 2 см        
  • угол поворота колеса – ±30 град.  
  • вес – 550 гр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Арт. NVF-6222
Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.

3 740 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Dolly 1 тележка для видео
Арт. OLE-0562
GreenBean Dolly 1 тележка для видео
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.

-15 %5 590 ₽
4 750 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Арт. NVF-6822
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6.  Цвет - черный.

380 ₽
В корзину
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

1 150 ₽
В корзину

Видео

Брайан Даффи
Брайан Даффи
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера