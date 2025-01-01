images
GreenBean DSLR rig 03 плечевой упор

GreenBean
Артикул: VBR-030

GreenBean DSLR rig 03 – компактный и легкий плечевой упор. Изготовлен из сплава алюминия с высококачественным оксидным покрытием. Длина направляющей – 300 мм, а ручек – 150 мм.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • размер базы под камеру, мм – 80х80
  • резьба фиксирующего винта – 1/4"
  • пределы смещения положения винта, мм – 35 мм
  • межосевое расстояние направляющих, мм – 60
  • диаметр направляющих, мм – 15
  • длина передних направляющих, мм – 190
  • длина направляющей плечевого упора, мм – 300
  • высота ручек обвеса, мм – 150
  • диапазон смещения положения ручек, мм – 230
  • материал – алюминиевый сплав
  • вес, кг – 1,6
  • механизм Follow Focus – 03
  • дина зубчатого ремня для объектива, мм – 350
  • диаметр шестерни, мм – 45
  • диаметр ручки вращающего колеса, мм – 55
  • корректировка положения механизма, мм – 65
  • посадочный диаметр под направляющие, мм – 15
  • материал – алюминий, пластик
  • вес, кг – 0,34
  • габаритные размеры упаковки, мм – 280x250x150
  • вес вместе с упаковкой, кг – 1,8

