GreenBean DSLR rig 03 плечевой упор

Арт. DAN-0498

B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.