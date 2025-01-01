Артикул: NVF-780

Fujimi L9602 – плечевой упор для фото- или видеокамеры. С его помощью можно избежать тряски изображения при съемки с рук. Оснащен быстросъемной площадкой с фиксатором наклона. Ручка двухсекционная с точной подстройкой. Длина плечевого упора – 50 см.

Комплектуется удобным чехлом для переноски и ремнем-фиксатором.