Артикул: OLE-1896

Штатив Rekam MOBIPOD E-100 штатив

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) черного цвета оснащен универсальным съемным держателем для смартфонов с диагональю экрана до 6,5 дюймов. Максимальная нагрузка 2 кг, максимальная высота 100 см, панорамная 3D-голова. Штатив оборудован жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.