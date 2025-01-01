images
images
Штатив Rekam MOBIPOD E-100 штатив
Штатив Rekam MOBIPOD E-100 штатив

Штатив Rekam MOBIPOD E-100 штатив

Rekam
Артикул: OLE-1896

Штатив Rekam MOBIPOD E-100 штатив

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) черного цвета оснащен универсальным съемным держателем для смартфонов с диагональю экрана до 6,5 дюймов.  Максимальная нагрузка 2 кг, максимальная высота 100 см, панорамная 3D-голова. Штатив оборудован жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.

Описание

Характеристики:

  • Высота (мин-макс) 35 - 100 см
  • Длина в сложенном состоянии 36 см
  • Максимальная нагрузка 2 кг
  • Жидкостной уровень
  • Индивидуальная регулировка ног
  • Панорамная 3D-голова
  • 4 секции
  • Резиновые наконечники опор
  • Подъемник с фиксатором (без ручки)
  • Быстросъемная площадка для крепления камеры
  • Универсальный съемный держатель для смартфонов с диагональю экрана до 6.5 дюймов
  • Вес 0,355 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера