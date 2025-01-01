Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam LightPod RT-L35 штатив для фото- и видеокамер
Алюминиевый трехногий штатив (трипод) шоколадного цвета. Максимальная нагрузка 3 кг, максимальная высота 129 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Подходит для начинающих фотографов и любителей уличной съемки. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen