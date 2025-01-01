Артикул: OLE-1894

Rekam LightPod RT-L35 штатив для фото- и видеокамер

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) шоколадного цвета. Максимальная нагрузка 3 кг, максимальная высота 129 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Подходит для начинающих фотографов и любителей уличной съемки. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.