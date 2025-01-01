images
images
Rekam LightPod RT-L30 штатив для фото- и видеокамер
Rekam LightPod RT-L30 штатив для фото- и видеокамер

Rekam LightPod RT-L30 штатив для фото- и видеокамер

Rekam
Артикул: OLE-1893

 Rekam LightPod RT-L30 штатив для фото- и видеокамер

Алюминиевый трехногий штатив (трипод) серебристого цвета.  Максимальная нагрузка 2 кг, максимальная высота 106 см. Штатив оснащен жидкостным уровнем и быстросъемной площадкой для крепления камеры. Подходит для начинающих фотографов и любителей уличной съемки. В комплект входит прочная сумка-чехол с ремешком через плечо.

Описание

Характеристики:

  • Высота (мин-макс) 34,6 - 106 см
  • Длина в сложенном состоянии 35,5 см
  • Максимальная нагрузка 2 кг
  • Жидкостной уровень
  • Индивидуальная регулировка ног
  • 4 секции
  • Резиновые наконечники опор
  • Подъемник с фиксатором (без ручки)
  • Быстросъемная площадка для крепления камеры
  • Вес 0,45 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера