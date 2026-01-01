images
MeFoto Roadtrip Air Tripod суперкомпактный с головкой и пультом ДУ титан
MeFoto
Артикул: NVF-7190

MeFoto Roadtrip Air Tripod – суперкомпактный штатив-трансформер, который подходит для любых камер и даже для смартфонов. Изготовлен из алюминия и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм. Цвет – титан. Оборудован шаровой головой со сменной площадкой и пультом ДУ.  

Описание

При изготовлении штатива пременено несколько инновационных решений. Например, центральная колонна, также как и ноги, сделана не монолитно, а состоит из четырех секций. Она съемная, после отсоединения ее вместе с головой от ног, получается обычный монопод. Также, если на голову устанавить держатель для смартфона, можно получить отличным монопод для селфи. В комплекте есть пульт ДУ, блютуз для смартфонов на базе IOS/Android – для его использования устанавливается приложение MEFOTO на смартфон.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 6
  • максимальная высота с поднятой центральной колонной, см – 155
  • минимальная высота, см – 29
  • высота сложенного, см – 29
  • количество секций ног штатива – 5
  • центральная колонна – съемная
  • вес, кг – 1,1

Видео

FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Дж.Ф Харли
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
