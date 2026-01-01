MeFoto Roadtrip Air Tripod суперкомпактный с головкой и пультом ДУ титан

Описание

При изготовлении штатива пременено несколько инновационных решений. Например, центральная колонна, также как и ноги, сделана не монолитно, а состоит из четырех секций. Она съемная, после отсоединения ее вместе с головой от ног, получается обычный монопод. Также, если на голову устанавить держатель для смартфона, можно получить отличным монопод для селфи. В комплекте есть пульт ДУ, блютуз для смартфонов на базе IOS/Android – для его использования устанавливается приложение MEFOTO на смартфон.

Характеристики: