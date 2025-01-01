images
MeFoto Backpaker Travel Angel Tripods суперкомпактный штатив с головкой синий
Артикул: NVF-7185

MeFoto Backpaker Travel Angel Tripods – суперкомпактный штатив, рассчитанный на переноску в рюкзаке или фотосумке. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой несъемной головой и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм. Цвет – синий.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 4
  • максимальная высота с поднятой центральной колонной, см – 130
  • максимальная высота с опущенной центральной колонной, см – 116
  • минимальная высота, см – 44
  • высота сложенного, см – 32
  • количество секций ног штатива – 5
  • тип фиксатора ног штатива – поворотный замок
  • центральная колонна – несъемная
  • центральная колонна диапазон наклона, град. – -45/+90
  • демпфирование – нет
  • диапазон панорамирования, град. – 360
  • шипы для ног – не предусмотрены
  • отдельный блокиратор панорамирования – есть
  • быстросъемная плата головки – типа arca-swiss (pu50)
  • пузырьковый уровень – есть
  • размер винта для посадки головки – 3/8"-16
  • вес, кг – 1,18

