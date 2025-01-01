MeFoto Backpaker Travel Angel Tripods суперкомпактный штатив с головкой синий

Артикул: NVF-7185

MeFoto Backpaker Travel Angel Tripods – суперкомпактный штатив, рассчитанный на переноску в рюкзаке или фотосумке. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой несъемной головой и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм. Цвет – синий.