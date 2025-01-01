Manfrotto MKBFRA4-BH Befree Ball Head Kit штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto 128RC Micro Fluid Video Head W/QRCP – легкая универсальная штативная голова для подвижной видеосъемки. Рассчитана на камеры максимальным весом 4 кг.
Manfrotto MKBFRA4-BH Befree Ball Head Kit – четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой. Предназначен для фотокамер весом до 4 кг. Имеется возможность съемки в вертикальном формате.
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, оснащен резиновыми наконечниками на ножки.
Новая алюминиевая шаровая головка отличается прочностью, быстротой и простотой использования. Запатентованные фиксаторы выбора угла установки ножек позволяют вам быстро подобрать один из двух вариантов наклона, что дает возможность закрепить камеру в наиболее подходящем положении.
Качество сборки алюминиевого штатива очень высокое, одна из ножек оснащена большой резиновой рукояткой для удобства переноски. Сверху находятся фиксаторы установки ножек под нужным углом, для каждого из которых предусмотрены графические указатели по работе с этим элементом управления; штатив можно быстро устанавливать, использовать и складывать без необходимости заглядывать в руководство пользователя.
Характеристики:
Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.
Fotokvant RFLH-12 – универсальное крепление с двумя горячими башмаками для вспышек или камер, имеет винты на 1/4 дюйма.
В комплект входят 2 металлических холодных башмака для вспышек. Длина – 27 см, ширина – 3 см, высота – 2,5 см. Изготовлен из алюминиевого сплава.
Manfrotto MVH400AH befree live - компактная видеоголова с удлиненной съемной площадкой (501PL).
Создает идеальный баланс камеры с любой оптикой. Жидкий картридж обеспечивает плавное движение головы, а плоское ее основание позволяет установить на любой штатив. Голова оборудована пузырьковым уровнем. Допустимая нагрузка - 4 кг.
Manfrotto MK055XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод с центральной колонной с углом наклона 90 градусов.
Штатив оснащен креплением для доп. аксессуаров и света и 3D-головой XPRO. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Работай с цветом без бликов
