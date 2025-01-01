images
Manfrotto MKBFRA4-BH Befree Ball Head Kit штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1457

Manfrotto MKBFRA4-BH Befree Ball Head Kit – четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой. Предназначен для фотокамер весом до 4 кг. Имеется возможность съемки в вертикальном формате.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, оснащен резиновыми наконечниками на ножки.

 

Описание

Новая алюминиевая шаровая головка отличается прочностью, быстротой и простотой использования. Запатентованные фиксаторы выбора угла установки ножек позволяют вам быстро подобрать один из двух вариантов наклона, что дает возможность закрепить камеру в наиболее подходящем положении.

Качество сборки алюминиевого штатива очень высокое, одна из ножек оснащена большой резиновой рукояткой для удобства переноски. Сверху находятся фиксаторы установки ножек под нужным углом, для каждого из которых предусмотрены графические указатели по работе с этим элементом управления; штатив можно быстро устанавливать, использовать и складывать без необходимости заглядывать в руководство пользователя.

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см – 144
  • максимальная высота съемки (без центральной штанги), см – 123
  • диаметр ножек, см – 22
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • длина (в сложенном состоянии), см – 40
  • голова в комплекте – сменная
  • сменная площадка – есть
  • вес, кг – 1,4

Комплектация

    

