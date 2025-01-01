Manfrotto MKBFRA4-BH Befree Ball Head Kit штатив для фото- или видеокамеры

Описание

Новая алюминиевая шаровая головка отличается прочностью, быстротой и простотой использования. Запатентованные фиксаторы выбора угла установки ножек позволяют вам быстро подобрать один из двух вариантов наклона, что дает возможность закрепить камеру в наиболее подходящем положении.

Качество сборки алюминиевого штатива очень высокое, одна из ножек оснащена большой резиновой рукояткой для удобства переноски. Сверху находятся фиксаторы установки ножек под нужным углом, для каждого из которых предусмотрены графические указатели по работе с этим элементом управления; штатив можно быстро устанавливать, использовать и складывать без необходимости заглядывать в руководство пользователя.

Характеристики: