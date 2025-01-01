Gitzo GT5532S Systematic штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: NVF-6307

Gitzo GT5532S Systematic – трехсекционный карбоновый штатив без центральной колонны. Предназначен в основном для профессиональных фотографов, которые работают с длиннофокусными объективами и тяжелыми фотокамерами. Максимальная нагрузка на штатив, кг – 40. Вес штатива, кг – 2,8; размер, см – 10-133. В сложенном состоянии штатив имеет в длину 63 см.