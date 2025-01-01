images
Gitzo GT5532S Systematic штатив для фотокамеры

Gitzo GT5532S Systematic штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6307

Gitzo GT5532S Systematic – трехсекционный карбоновый штатив без центральной колонны. Предназначен в основном для профессиональных фотографов, которые работают с длиннофокусными объективами и тяжелыми фотокамерами. Максимальная нагрузка на штатив, кг – 40. Вес штатива, кг – 2,8; размер, см – 10-133. В сложенном состоянии штатив имеет в длину 63 см.

Описание

Gitzo GT5532S Systematic штатив для фотокамеры

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера