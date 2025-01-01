Gitzo GT4552GTS Systematic штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: NVF-6304

Gitzo GT4552GTS Systematic – пятисекционный карбоновый штатив без центральной колонны. Предназначен в основном для профессиональных фотографов, которые работают с длиннофокусными объективами и тяжелыми фотокамерами. Максимальная нагрузка на штатив, кг – 25. Вес штатива, кг – 2,72; размер, см – 11-240. В сложенном состоянии штатив имеет в длину 73 см.