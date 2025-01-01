Gitzo GT4552GTS Systematic штатив для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT4552GTS Systematic – пятисекционный карбоновый штатив без центральной колонны. Предназначен в основном для профессиональных фотографов, которые работают с длиннофокусными объективами и тяжелыми фотокамерами. Максимальная нагрузка на штатив, кг – 25. Вес штатива, кг – 2,72; размер, см – 11-240. В сложенном состоянии штатив имеет в длину 73 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen