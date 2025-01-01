images
Gitzo GT2545T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1028

Gitzo GT2545T Traveler – четырехсекционный карбоновый штатив. Серия Traveler специально разработана для путешественников, поэтому штатив очень легкий и компактный. Рекомендуется для фотографов, использующих длиннофокусные объективы до 200 мм (максимально 300 мм). Максимальная высота – 154,5 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 154,5
  • минимальная высота, см – 22
  • рабочая высота, см – 131
  • длина в сложенном виде, см – 44,5
  • вес, г – 1,33
  • материал – карбон
  • механизм зажима – цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • угол наклона ножек, град. – 25, 70
  • винты крепления головки – 1/4'' и 3/8''
  • центральная колонна – rapid

Видео

Макс Пенсон
Макс Пенсон
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Карл Булла
Карл Булла
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
