Gitzo GT2545T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo GT2545T Traveler – четырехсекционный карбоновый штатив. Серия Traveler специально разработана для путешественников, поэтому штатив очень легкий и компактный. Рекомендуется для фотографов, использующих длиннофокусные объективы до 200 мм (максимально 300 мм). Максимальная высота – 154,5 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.

