Gitzo GT2542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: OLE-1027

Gitzo GT2542T Traveler – очень легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив профессиональной серии. Особенностью этой серии является возможность ножек складываться на 180 градусов, что делает эффективным использование пространства за счет размещения головки и центральной колонны между ножек. Рекомендуется для фотографов, использующих длиннофокусные объективы до 200 мм (максимально 300 мм). Максимальная высота – 143,5 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.