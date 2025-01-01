images
Gitzo GT2542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo GT2542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo GT2542T Traveler – очень легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив профессиональной серии. Особенностью этой серии является возможность ножек складываться на 180 градусов, что делает эффективным использование пространства за счет размещения головки и центральной колонны между ножек. Рекомендуется для фотографов, использующих длиннофокусные объективы до 200 мм (максимально 300 мм). Максимальная высота – 143,5 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 143,5
  • минимальная высота, см – 22
  • рабочая высота, см – 119
  • длина в сложенном виде, см – 43
  • вес, г – 1,32
  • материал – карбон
  • механизм зажима – цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • центральная колонна – rapid

Видео

Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Объективы. Быстро и по делу!
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
