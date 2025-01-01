Gitzo GT2542T Traveler штатив для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT2542T Traveler – очень легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив профессиональной серии. Особенностью этой серии является возможность ножек складываться на 180 градусов, что делает эффективным использование пространства за счет размещения головки и центральной колонны между ножек. Рекомендуется для фотографов, использующих длиннофокусные объективы до 200 мм (максимально 300 мм). Максимальная высота – 143,5 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen