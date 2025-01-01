images
images
Gitzo GT2542 Mountaineer штатив для фотокамеры
Gitzo GT2542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo GT2542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6292

Gitzo GT2542 Mountaineer – легкий четырехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 2 серии выдерживает большие нагрузки (до 18 кг). Высота, см – 167, длина в сложенном виде, см – 56, допустимая нагрузка, кг – 18; вес, кг – 1,68.

Описание

Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • материал – карбон
  • максимальная высота, см – 167
  • длина в сложенном состоянии, см – 56
  • безопасная нагрузка, кг – 18
  • вес, г – 1668

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера