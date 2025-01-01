Gitzo GT2542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT2542 Mountaineer – легкий четырехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 2 серии выдерживает большие нагрузки (до 18 кг). Высота, см – 167, длина в сложенном виде, см – 56, допустимая нагрузка, кг – 18; вес, кг – 1,68.
Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen