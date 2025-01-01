Gitzo GT0542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: OLE-1014

Gitzo GT0542 Mountaineer – легкий карбоновый четырехсекционный штатив. Рекомендуется для зеркальных камер с объективами до 75 мм. Очень компактный, длина в сложенном виде всего 48 см. Диаметр верхней секции – 21,7 мм. Максимальная нагрузка – 8 кг.