Gitzo GT0542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1014

Gitzo GT0542 Mountaineer – легкий карбоновый четырехсекционный штатив. Рекомендуется для зеркальных камер с объективами до 75 мм. Очень компактный, длина в сложенном виде всего 48 см. Диаметр верхней секции – 21,7 мм. Максимальная нагрузка – 8 кг.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 137
  • минимальная высота, см – 14
  • рабочая высота, см – 112
  • длина в сложенном виде, см – 48
  • угол наклона ножек, град. – 24, 55, 82
  • винты крепления головки – 1/4'' и 3/8''
  • вес, г – 1,12
  • материал – карбон
  • механизм зажима – цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • центральная колонна – rapid

