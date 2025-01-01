images
images
Gitzo GK2542-82QD Mountaineer штатив для фотоаппарата
Gitzo GK2542-82QD Mountaineer штатив для фотоаппарата

Gitzo GK2542-82QD Mountaineer штатив для фотоаппарата

Gitzo
Артикул: NVF-6288

Gitzo GK2542-82QD Mountaineer – комплект, который состоит из ультралегкого карбонового штатива для фотоаппарата Mountaineer GT2542 и шаровой головы GH3382QD с площадкой системы Arca-Swiss. Рекомендуется для установки фото- и видеокамер, а также небольших телескопов весом до 18 кг. Максимальная высота – 180 см. 

Описание

Особенностью штатива является матерьял из которого он сделан. Это оптимизированный состав углеродного волокна используемый для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Есть возможность быстрого удаления центральной колонны для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.

Характеристики:

  • быстросъемная площадка – Arca Swiss
  • максимальная высота, см – 180
  • длина в сложенном виде, см – 68
  • вес, кг – 2,45
  • материал – карбон
  • механизм фиксации – G-Lock Ultra
  • максимальная нагрузка, кг – 18

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера