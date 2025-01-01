Gitzo GK2542-82QD Mountaineer штатив для фотоаппарата

Описание

Особенностью штатива является матерьял из которого он сделан. Это оптимизированный состав углеродного волокна используемый для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Есть возможность быстрого удаления центральной колонны для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.

Характеристики: