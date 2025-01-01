images
Gitzo GK1580TQD4GC1PR Traveler штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Gitzo
Gitzo GK1580TQD4GC1PR Traveler – суперкомплект, который состоит из карбонового четырехсекционного штатива с шаровой головой GT GT1580TQD4. Комплектуется чехлом для хранения и переноски. Рекомендуется для установки фото- и видеокамер с объективом до 135 мм и весом до 5,5 кг. Максимальная высота – 152 см. 

Технические характеристики:

  • быстросъемная площадка – Arca Swiss, Cullmann, Gitzo C Profile
  • максимальная высота, см – 152
  • минимальная высота, см – 24
  • рабочая высота, см – 127
  • длина в сложенном виде, см – 41
  • вес, г – 1,35
  • материал – карбон
  • механизм зажима – G-Lock Ultra
  • максимальная нагрузка, кг – 5,5
  • центральная колонна – rapid

