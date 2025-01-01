Gitzo GK1580TQD4GC1PR Traveler штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Gitzo

Артикул: OLE-1022

Gitzo GK1580TQD4GC1PR Traveler – суперкомплект, который состоит из карбонового четырехсекционного штатива с шаровой головой GT GT1580TQD4. Комплектуется чехлом для хранения и переноски. Рекомендуется для установки фото- и видеокамер с объективом до 135 мм и весом до 5,5 кг. Максимальная высота – 152 см.