images
images
images
FST ST-7030 штатив
Артикул: DAN-2109

Штатив FST ST-7030 с головой для фотокамер весом до 5 кг.

Универсальный комплект для фотосъемки и съемки видео.

Описание

Надежная голова со съемной площадкой обеспечит стабильность при съемке фотосюжетов и видеороликов. Голова дает возможность делать плавное панорамирование и точно контролировать углы наклона фотокамеры.

Съемная площадка обеспечит быструю и безопасную установку фотокамеры. Встроенный уровень позволит точно установить уровень горизонта. Голова комплектуется длинной ручкой для удобной съемки видеороликов.

Тренога изготовлена из прочных телескопических алюминиевых труб. На двух трубах установлены накладки, которые позволяют использовать треногу в любых погодных условиях. Во время дождя руки не скользят по алюминию. В период низких температур можно пользоваться треногой без перчаток. Клипсы треноги надежно фиксируют каждую секцию и обеспечивают максимальную стабильность всей конструкции.

Технические характеристики:

  • максимальная рабочая высота, см - 175
  • минимальная рабочая высота, см - 72
  • длина в сложенном виде, см - 76
  • нагрузка, кг - 5
  • вес, кг - 2,1
  • материал - алюминий/технополимер

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера