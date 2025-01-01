Cullmann MAGNESIT X400 штатив с шаровой головой

Описание

Новая серия штативов MAGNESIT X предназначена для фотографов и видеографов, пользующихся компактными зеркальными и беззеркальными камерами. MAGNESIT X400 – это первая модель в новой линейке. Эргономичные клипсы-фиксаторы обеспечивают простоту регулировки ножек штатива и гарантируют надежность установки. Ножки штатива можно легко складывать под углом до 180 градусов, что затем обеспечивает компактный размер в сложенном состоянии – всего 42 см, при этом максимальная рабочая длина составляет 145 см. Штатив оснащен возможностью 3-кратной регулировки ножек, включая положение «макро» – для съемки на уровне земли.

Шаровая головка оснащена двумя встроенными пузырьковыми уровнями, механизмом блокировки для шара и горизонтальной фиксации, а также быстросъемной крепежной системой для камеры (QRC-system) с крепежной резьбой ¼ дюйма. Быстросъемная крепежная система для камеры совместима со стандартами UniQ/C и Arca.

Штатив, и шаровая головка, включая быстросъемную крепежную систему выполнены из алюминия, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Благодаря допустимой нагрузке до 4 кг, MAGNESIT X400 прекрасно подходит для компактных зеркальных и беззеркальных камер.

Характеристики: