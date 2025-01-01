images
Cullmann MAGNESIT X400 штатив с шаровой головой

Cullmann
Артикул: NVF-5587

Cullmann MAGNESIT X400 – штатив с шаровой головой, максимальная высота 145 см, максимальная нагрузка 4 кг. В сложенном виде имеет длину 42 см. и вес 1470 г.

Описание

Новая серия штативов MAGNESIT X предназначена для фотографов и видеографов, пользующихся компактными зеркальными и беззеркальными камерами. MAGNESIT X400 – это первая модель в новой линейке. Эргономичные клипсы-фиксаторы обеспечивают простоту регулировки ножек штатива и гарантируют надежность установки. Ножки штатива можно легко складывать под углом до 180 градусов, что затем обеспечивает компактный размер в сложенном состоянии – всего 42 см, при этом максимальная рабочая длина составляет 145 см. Штатив оснащен возможностью 3-кратной регулировки ножек, включая положение «макро» – для съемки на уровне земли.

Шаровая головка оснащена двумя встроенными пузырьковыми уровнями, механизмом блокировки для шара и горизонтальной фиксации, а также быстросъемной крепежной системой для камеры (QRC-system) с крепежной резьбой ¼ дюйма. Быстросъемная крепежная система для камеры совместима со стандартами UniQ/C и Arca.

Штатив, и шаровая головка, включая быстросъемную крепежную систему выполнены из алюминия, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Благодаря допустимой нагрузке до 4 кг, MAGNESIT X400 прекрасно подходит для компактных зеркальных и беззеркальных камер.

Характеристики:

  • рабочая высота, см – 145
  • в сложенном состоянии, см – 42
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, кг – 1,470

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Ваша корзина

