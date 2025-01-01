Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann MAGNESIT X400 – штатив с шаровой головой, максимальная высота 145 см, максимальная нагрузка 4 кг. В сложенном виде имеет длину 42 см. и вес 1470 г.
Новая серия штативов MAGNESIT X предназначена для фотографов и видеографов, пользующихся компактными зеркальными и беззеркальными камерами. MAGNESIT X400 – это первая модель в новой линейке. Эргономичные клипсы-фиксаторы обеспечивают простоту регулировки ножек штатива и гарантируют надежность установки. Ножки штатива можно легко складывать под углом до 180 градусов, что затем обеспечивает компактный размер в сложенном состоянии – всего 42 см, при этом максимальная рабочая длина составляет 145 см. Штатив оснащен возможностью 3-кратной регулировки ножек, включая положение «макро» – для съемки на уровне земли.
Шаровая головка оснащена двумя встроенными пузырьковыми уровнями, механизмом блокировки для шара и горизонтальной фиксации, а также быстросъемной крепежной системой для камеры (QRC-system) с крепежной резьбой ¼ дюйма. Быстросъемная крепежная система для камеры совместима со стандартами UniQ/C и Arca.
Штатив, и шаровая головка, включая быстросъемную крепежную систему выполнены из алюминия, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Благодаря допустимой нагрузке до 4 кг, MAGNESIT X400 прекрасно подходит для компактных зеркальных и беззеркальных камер.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов