Cullmann C42175 FLEXX Touring Set комплект универсальных держателей

Cullmann
Артикул: OLE-0633

Cullmann C42175 FLEXX Touring Set – комплект, состоящий из шаровой головки, присоски, универсального зажима, штатива, струбцины, чехла.

Данный набор дает широкий спектр вариантов поддержки камеры как в студии, так и на выезде.

Компактный штатив Nanomax 200Т рассчитан на максимальную нагрузку не более 2 кг и поднимается на высоту 82 см, минимальная рабочая высота – 28 см. 
 
Алюминиевая шаровая голова имеет поворотный стопорный рычаг на 360 градусов, который быстро и легко фиксируется.
 
Для фиксации на ровной поверхности прекрасно подойдет зажим-струбцина. Шип из анодированного алюминия позволит любителям макросъемки работать максимально близко к земле.
 
Все составляющие комплекта взаимозаменяемы и легко могут сочетаться с продукцией других производителей.
 

