Cullmann C42175 FLEXX Touring Set комплект универсальных держателей

Описание

Компактный штатив Nanomax 200Т рассчитан на максимальную нагрузку не более 2 кг и поднимается на высоту 82 см, минимальная рабочая высота – 28 см.

Алюминиевая шаровая голова имеет поворотный стопорный рычаг на 360 градусов, который быстро и легко фиксируется.

Для фиксации на ровной поверхности прекрасно подойдет зажим-струбцина. Шип из анодированного алюминия позволит любителям макросъемки работать максимально близко к земле.