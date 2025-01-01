Артикул: MTG-1814

CULLMANN ALPHA 2500 mobile штатив с головой + адаптер для смартфона.

Штатив базового уровня с выдвижной колонной и адаптером для смартфона, головкой с тремя степенями свободы движения и площадкой с системой быстрой разблокировки для камеры. Сумка с мягкой подкладкой, предназначенная для штатива входит в комплект для безопасной транспортировки Alpha 2500.