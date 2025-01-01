images
Cullmann ALPHA 2500 mobile штатив с головой + адаптер для смартфона

Cullmann ALPHA 2500 mobile штатив с головой + адаптер для смартфона

Cullmann
Артикул: MTG-1814

CULLMANN ALPHA 2500 mobile штатив с головой + адаптер для смартфона. 

Штатив базового уровня с выдвижной колонной и адаптером для смартфона, головкой с тремя степенями свободы движения и площадкой с системой быстрой разблокировки для камеры. Сумка с мягкой подкладкой, предназначенная для штатива входит в комплект для безопасной транспортировки Alpha 2500. 

Характеристики:

  • максимальная высота с выдвинутой центральной колонной 165 см,
  • минимальная высота 63 см,
  • в сложенном виде  67 см,
  • максимальная нагрузка 2,5 кг,
  • вес 1277 г.

