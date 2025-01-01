Benro TCBA15FS20PROC штатив Cyanbird алюминиевый с универсальной головой.

Описание

Секции штатива в сечении имеют элипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5,7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, в объеме он не больше банки с напитком и удобен для переноски в руке. Длина в сложенном состоянии 43,5 см. Весит всего 1.22 кг.

Широкий диапазон регулировки высоты (от 17,5 до 156,5 см) позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Допустимая нагрузка 4,5 кг.

3 положения угла наклона ног (22, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Ноги изготовлены из легкого и прочного алюминия, что позволило получить легкий штатив, весом всего 1,22 кг.

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за приделы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

Система зажимов контролирует высоту центральной колонны, достаточно повернуть клипсовую защелку, и колонна будет надежно зафиксирована.

Центральная колонна состоит из двух частей. Верхняя часть - короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли.

Комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой.

Характеристики: