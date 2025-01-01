images
Benro KH-1000 видеоштатив

Benro KH-1000 видеоштатив

Benro
Артикул: NVF-1854
Benro КH-1000 – видеоштатив, выполненный из алюминиевого сплава. Оснащен несъемной головой с ручкой для легкого и быстрого управления положением камеры. Секции ног штатива двух верхних уровней сделаны из специального алюминиевого профиля. Ноги заканчиваются резиновыми втулками. Предназначен для работы с камерами 2 кг.

Описание

Для упрочнения конструкции и повышения устойчивости ноги в раздвинутом состоянии соединены дополнительными распорками в конце верхней секции. Механизм фиксации ног в выдвинутом положении – замковый, мгновенного действия.

Характеристики:

  • высота съемки, см – 61,5–163,8
  • максимальная нагрузка, кг – 2 кг
  • головка – есть
  • вес, кг – 2,11
  • чехол – в комплекте

 

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Диана Арбус
Диана Арбус
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера