Benro IT-25 походный штатив-трансформер с головой

Benro
Benro IT-25 – алюминиевый штатив для фото- и видеосъемки, оснащен шаровой головой, позволяющей устанавливать камеру практически под любым углом, чтобы делать качественные снимки с неожиданных ракурсов. Конструкцией предусмотрена возможность снять ноги штатива, а затем присоединить одну из них к центральной колонне, превратив треногу в высокий штатив-монопод.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см – 154,5
  • минимальная высота, см – 41,5
  • максимальная нагрузка, кг – 6 кг
  • длина (в сложенном состоянии), см – 41,5
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • материал изготовления – алюминиевый сплав
  • вес, кг – 1,61

 

Видео

