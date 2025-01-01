Benro FIF18ALIB0 iFoto штатив c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами. 

Описание

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив (46,5 см), который легко поместится в рюкзаке или чемодане.



Широкий диапазон регулировки высоты (45-166,5 см) позволяет снимать практически во всех жанрах.



Независимая регулировка угла наклона ног в трех положениях позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.



В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 173 см.



Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Защищены от попадания пыли.



Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.



В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Литой хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.



В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.



Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.



Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.





Компактная и прочная шаровая голова Benro IB0 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU50) обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.



Голова изготовлена из магниевого сплава.



Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Характеристики: