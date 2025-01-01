images
Benro FIF18ALIB0 iFoto штатив c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Артикул: MTG-1801

Benro FIF18ALIB0 iFoto штатив c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами. 

Удобный алюминиевый штатив с шаровой головкой для путешествующих фотографов, которым необходим компактный и надежный штатив для цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов со стандартным набором объективов. Максимальная высота 166,5 см. Выдерживает нагрузку до 10 кг.

Описание

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив (46,5 см), который легко поместится в рюкзаке или чемодане.

Широкий диапазон регулировки высоты (45-166,5 см) позволяет снимать практически во всех жанрах.

Независимая регулировка угла наклона ног в трех положениях позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п. 

В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 173 см.

Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. Защищены от попадания пыли.

Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Литой хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. 

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.


Компактная и прочная шаровая голова Benro IB0 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.
Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU50) обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Голова изготовлена из магниевого сплава.

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Характеристики:

  • Материал – сплав алюминия и магния
  • Допустимая нагрузка, кг – 10
  • Вес, кг – 1,74
  • Максимальная высота, см – 166,5
  • Рабочая высота, см -140,5
  • Минимальная высота, см – 45
  • В сложенном виде, см – 46,5
  • Высота монопода, см - 173

