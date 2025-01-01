images
Benro A-300EX алюминиевый штатив с головой BH-0

Benro
Артикул: NVF-1825

Benro A-300EX – трехсекционный алюминиевый штатив облегченной конструкции. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 39,6–146,6
  • рабочая высота, см – 123,6
  • в сложенном состоянии, см – 59,6
  • максимальная нагрузка, кг – 4 кг
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 3
  • вес, кг – 1,10
  • чехол – в комплекте

 

