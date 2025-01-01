images
Benro A-1680T алюминиевый штатив c головой B-0

Benro
Артикул: NVF-1820

Benro A-1680T – легкий походный четырехсекционный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro B-0 и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 40,4–144,2
  • максимальная нагрузка, кг – 4 кг
  • рабочая высота, см – 120,7
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 4
  • наконечники опор – резиновые
  • вес, кг – 1,52
  • чехол – в комплекте

 

Видео

Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
