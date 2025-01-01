images
Manfrotto 327RC2 Light Duty Grip Ball Head штативная голова

Manfrotto
Артикул: NVF-1461

Manfrotto 327RC2 Light Duty Grip Ball Head – универсальная голова для штатива Manfrotto 327RC2. Сочетает в себе быстроту в работе и возможность оперативно зафиксировать фотокамеру в любом удобном положении.

Описание

Уникальная конструкция штативной головы позволяет работать и позиционировать фотокамеру одной рукой. Блокирующий механизм куркового типа надежно фиксирует фотокамеру весом до 5,5 кг. Встроенный ватерпас (пузырьковый уровень) обеспечивает точный контроль за положением головки. Съемная штативная площадка Manfrotto 200PL-14 позволяет оперативно закрепить или снять фотокамеру, а встроенный предохранитель препятствует случайному разблокированию замка площадки.

Голова удобна в работе как под правую, так и под левую руку. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает точное и комфортное управление позиционированием. Подойдет для использования со штативом во время фотографирования спорта, репортажа, свадебной фотосъемки. Голова для штатива Manfrotto изготовлена из сплава магния, сочетает в себе легкость, высокую надежность конструкции и длительный срок службы.

Характеристики:

  • высота, см – 10,1
  • вес, кг – 0,62
  • максимальная рабочая нагрузка, кг – 5,5
  • панорамирование, град. – 360
  • боковой наклон, град. – -90/+90
  • фронтальный наклон, град. – -90/+3
  • съемная площадка – 200PL-14
  • тип площадки с винтом – 1/4"
  • крепление к штативу (резьба) – 3/8"

 

Manfrotto MT190XPRO3 190 Aluminium 3-S Tripod, with Horizontal Column штатив для фото- и видеокамеры
Manfrotto MT190XPRO3 190 Aluminium 3-S Tripod, with Horizontal Column штатив для фото- и видеокамеры
Manfrotto MT190XPRO3 – алюминиевый трехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.

Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.

