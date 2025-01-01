Manfrotto 327RC2 Light Duty Grip Ball Head штативная голова

Уникальная конструкция штативной головы позволяет работать и позиционировать фотокамеру одной рукой. Блокирующий механизм куркового типа надежно фиксирует фотокамеру весом до 5,5 кг. Встроенный ватерпас (пузырьковый уровень) обеспечивает точный контроль за положением головки. Съемная штативная площадка Manfrotto 200PL-14 позволяет оперативно закрепить или снять фотокамеру, а встроенный предохранитель препятствует случайному разблокированию замка площадки.
Голова удобна в работе как под правую, так и под левую руку. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает точное и комфортное управление позиционированием. Подойдет для использования со штативом во время фотографирования спорта, репортажа, свадебной фотосъемки. Голова для штатива Manfrotto изготовлена из сплава магния, сочетает в себе легкость, высокую надежность конструкции и длительный срок службы.
Характеристики:
- высота, см – 10,1
- вес, кг – 0,62
- максимальная рабочая нагрузка, кг – 5,5
- панорамирование, град. – 360
- боковой наклон, град. – -90/+90
- фронтальный наклон, град. – -90/+3
- съемная площадка – 200PL-14
- тип площадки с винтом – 1/4"
- крепление к штативу (резьба) – 3/8"