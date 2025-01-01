Cullmann SMARTpano 360 Black панорамная голова черная

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Cullmann SMARTpano 360 Black – автоматическая панорамная голова для фотографии пейзажей и праздничных мероприятий.
Может использоваться со смартфонами и послужит удобным аксессуаром для съемки селфи.
SMARTpano 360 нужно установить на держатель для смартфона (модели на платформе iOS, Android) и настроить соединение по Bluetooth. С помощью инфракрасного дистанционного сигнала можно управлять направлением вращения и скоростью, выполнять спуск затвора камеры или автоматически делать снимок каждые 10 секунд, каждый снимок после смещения на 5 градусов.
SMARTpano 360 предлагает многочисленные креативные возможности для создания еще более уникальных селфи – втопортретов, себя в компании друзей, во время музыкальных, спортивных и прочих мероприятий. У пользователя также есть возможность использовать входящую в комплект крепежную скобку для камеры GoPro.
Kupo 4 Way Clamp KCP-950P – изготовленная из алюминия струбцина-зажим с 4 степенями свободы для крепления фото и осветительного оборудования.
Kupo 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) переходник с внешней резьбой. Длина 66 мм.
Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.
Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
