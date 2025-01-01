Cullmann CONCEPT ONE OXC384 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5 – гибридная шаровая голова, предназначена в первую очередь для тех пользователей, для кого имеет первоочередное значение стабильность и точность позиционирования. Данная модель предназначена для установки фото- и видеооборудования весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. Голову можно легко модернизировать с помощью длинной ручки CONCEPT ONE OXC301.
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов.
