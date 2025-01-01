images
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5 гибридная шаровая голова

Cullmann
Артикул: OLE-1430

Cullmann CONCEPT ONE OH4.5 – гибридная шаровая голова, предназначена в первую очередь для тех пользователей, для кого имеет первоочередное значение стабильность и точность позиционирования. Данная модель предназначена для установки фото- и видеооборудования весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. Голову можно легко модернизировать с помощью длинной ручки CONCEPT ONE OXC301.

Описание

Полезные ссылки

С этим товаром покупают

Cullmann съемная площадка CONCEPT ONE OXC384 для штативных голов Cullmann CONCEPT ONE
Арт. OLE-0648
Cullmann съемная площадка CONCEPT ONE OXC384 для штативных голов Cullmann CONCEPT ONE
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Cullmann CONCEPT ONE OXC384 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann. 

1 820 ₽

Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Арт. OLE-0641
Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов. 

15 780 ₽


Видео

Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
