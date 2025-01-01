images
Cullmann съемная площадка CONCEPT ONE OXC384 для штативных голов Cullmann CONCEPT ONE

Cullmann
Артикул: OLE-0648

Cullmann CONCEPT ONE OXC384 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann. 

Описание

Техничские характеристики:
  • быстросъемная площадка – Arca Swiss
  • высота, мм – 11
  • длина, мм – 90
  • вес, кг – 0,06
  • материал и цвет – черный алюминий
  • ширина, мм – 45

