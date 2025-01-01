Phottix (72236) штативное крепежное кольцо для объектива Nikon 70-200 мм F/4

Артикул: OLE-1370

Phottix (72236) – крепежное кольцо для установки объектива Nikon AF-S70-200 мм F/4 G ED VR на штатив. Предназначено для вращения установленного объектива по горизонтальной оси на 360 градусов. Используется для лучшей устойчивости камеры с длиннофокусным объективом на штативе.