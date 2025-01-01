images
Phottix (72236) штативное крепежное кольцо для объектива Nikon 70-200 мм F/4

Phottix (72236) штативное крепежное кольцо для объектива Nikon 70-200 мм F/4

Phottix
Артикул: OLE-1370

Phottix (72236) – крепежное кольцо для установки объектива Nikon AF-S70-200 мм F/4 G ED VR на штатив. Предназначено для вращения установленного объектива по горизонтальной оси на 360 градусов. Используется для лучшей устойчивости камеры с длиннофокусным объективом на штативе.

Описание

Phottix (72236) штативное крепежное кольцо для объектива Nikon 70-200 мм F/4

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм
Арт. NVF-6038
Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Fujimi FJ DHP-36B – кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм. Предназначен для крепления фото и видеокамер. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.

1 690 ₽
В корзину

Видео

Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера