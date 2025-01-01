images
Manfrotto 19SPK3 шип для штатива 19 мм

Manfrotto 19SPK3 шип для штатива 19 мм

Manfrotto
Артикул: OLE-0778

Manfrotto 19SPK3 – резиновые опоры с выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на мягких поверхностях, таких как песок, лед, ковер. Устанавливаются на ножки диаметром 19 мм. В комплект входит 3 шт. Совместимы со штативами: MK294A3, MT294A3, MT190XPRO3, MK190XPRO3.

Описание

Manfrotto 19SPK3 шип для штатива 19 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера