Manfrotto 19SPK3 шип для штатива 19 мм

Артикул: OLE-0778

Manfrotto 19SPK3 – резиновые опоры с выдвижными шипами. Изготовлены из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную устойчивость на мягких поверхностях, таких как песок, лед, ковер. Устанавливаются на ножки диаметром 19 мм. В комплект входит 3 шт. Совместимы со штативами: MK294A3, MT294A3, MT190XPRO3, MK190XPRO3.