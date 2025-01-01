images
Manfrotto MT294A3 294 Alu Tripod-3s алюминиевый штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto MT294A3 294 Alu Tripod-3s алюминиевый штатив для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1452

Manfrotto MT294A3 294 – трехсекционный алюминиевый штатив для работы с фото- или видеокамерой весом до 5 кг.

Характеристики:

  • длина в собранном состоянии, см – 60
  • минимальная высота, см – 39,7
  • максимальная высота с раздвинутой центральной колонной, см – 169
  • максимальная высота, см – 140
  • вес, кг – 1,8
  • максимальная нагрузка, кг – 5

