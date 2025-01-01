Manfrotto 190XSCC центральная колонна

images
Manfrotto
Артикул: OLE-1158

Manfrotto 190XSCC – укороченный вариант центральной колонны для штативов Manfrotto серии MT190. Колонна снабжена пузырьковым уровнем. Крепление 3/8" (16 мм). Длина 22,8 см. 

